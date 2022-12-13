Кейд Каннингем выбыл до конца сезона

Защитник планирует перенести операцию на левой голени. Как сообщает ESPN, из-за этого он не сможет сыграть в сезоне-22/23.

Каннингем не выходил на площадку с 9 ноября. В 12 матчах он набирал в среднем 19,9 очка, 6,2 подбора и 6 передач.

Каннингем был выбран под 1-м номером на драфте-2021 и финишировал третьим в голосовании за «Лучшего новичка года» в сезоне-21/22 с показателями 17,4 очка, 5,5 подбора и 5,6 передачи.

«Детройт» занимает последнее место на Востоке (7-22).

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