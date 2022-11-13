Браун, Хорфорд и Брогдон не сыграют с «Детройтом»

Несколько ключевых игроков пропустят сегодняшний матч против .

испытывает проблемы с коленом, чувствует дискомфорт в спине, а Малкольм Брогдон – в левом подколенном сухожилии.

Браун и Хорфорд сыграли против «Денвера» (131:112) прошлой ночью и получат отдых в сегодняшней встрече. Брогдон также не выйдет на площадку.

В составе «Пистонс» матч пропустит , выбывший минимум на неделю из-за травмы икроножной мышцы.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога