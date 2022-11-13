Браун, Хорфорд и Брогдон не сыграют с «Детройтом»

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Несколько ключевых игроков «Бостона» пропустят сегодняшний матч против «Детройта».

Джейлен Браун испытывает проблемы с коленом, Эл Хорфорд чувствует дискомфорт в спине, а Малкольм Брогдон – в левом подколенном сухожилии.

Браун и Хорфорд сыграли против «Денвера» (131:112) прошлой ночью и получат отдых в сегодняшней встрече. Брогдон также не выйдет на площадку.

В составе «Пистонс» матч пропустит Кейд Каннингем, выбывший минимум на неделю из-за травмы икроножной мышцы.

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