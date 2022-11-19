У Кейда Каннингема подозрение на стрессовый перелом голени

Разыгрывающий по-прежнему испытывает проблемы с левой голенью.

По информации инсайдера НБА Шэмса Чарании, Каннингем может перенести операцию и пропустить длительное время. «Пистонс» опасаются, что у 21-летнего баскетболиста стрессовый перелом.

Каннингем не выходил на площадку в последних пяти матчах. На старте сезона он набирал 19,9 очка, 6 передачи и 6,2 подбора в среднем за игру.

«Детройт» имеет 6-матчевую серию поражений и с результатом 3-14 занимает последнее 15-е место в Восточной конференции.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли