Стефу Карри не понадобится операция на плече

Защитнику « » не понадобится операция на плече. Об этом рассказал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ожидается, что игрок пройдет повторное обследование через две недели. По словам Чарании, он пропустит как минимум месяц.

Карри травмировался за 2:04 до конца третьей четверти в матче с «Пэйсерс» (119:125), когда пытался помешать Джейлену Смиту, который двигался в направлении кольца «воинов». 2-кратный MVP схватился за плечо, «Голден Стэйт» вскоре взял тайм-аут, плеймейкер отправился на скамейку, а затем и в раздевалку.

Карри успел отыграть 30 минут, набрав 38 очков, 7 подборов и 7 передач.