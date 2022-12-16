Гордон Хэйворд готов вернуться после девяти подряд пропущенных матчей

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Форвард «Шарлотт» Гордон Хэйворд планирует сегодня сыграть в матче против «Атланты», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока.

Хэйворд пропустил девять матчей подряд из-за перелома лопатки.

В нынешнем сезоне форвард принял участие всего в 11 встречах, набирая в среднем 16,3 очка, 4,3 подбора и 4,4 передачи.

Несколько дней назад в состав «Хорнетс» также вернулся разыгрывающий Ламело Болл, который пропустил 11 матчей из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

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1 комментарий

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Дэннис Молинарев
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Наследник Чандлера Парсонса
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