Гордон Хэйворд готов вернуться после девяти подряд пропущенных матчей

Форвард « » планирует сегодня сыграть в матче против «Атланты», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока.

Хэйворд пропустил девять матчей подряд из-за перелома лопатки.

В нынешнем сезоне форвард принял участие всего в 11 встречах, набирая в среднем 16,3 очка, 4,3 подбора и 4,4 передачи.

Несколько дней назад в состав «Хорнетс» также вернулся разыгрывающий Ламело Болл, который пропустил 11 матчей из-за растяжения связок голеностопного сустава.

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