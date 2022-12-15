«Хорнетс» почтили память Пола Сайласа перед матчем
«Хорнетс» почтили память бывшего главного тренера команды Пола Сайласа перед победным матчем с «Пистонс».
Клуб показал трибьют-видео о Сайласе и объявил минуту молчания.
Прославленный игрок и тренер Пол Сайлас скончался в возрасте 79 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе «Бостона» (1974, 1976) и один раз – в составе «Сиэтла» (1979), два раза выступал на Матче всех звезд и дважды попадал в первую сборную звезд защиты.
В качестве главного тренера Сайлас возглавлял «Клипперс», «Шарлотт», «Новый Орлеан» и «Кливленд», а также работал ассистентом в нескольких командах.
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