В среду, 14 декабря команды НБА показали самую высокую результативность в истории для игрового дня с 10 матчами
Минувший игровой день вошел в историю НБА благодаря результативной игре команд.
В среду, 14 декабря команды показали самую высокую результативность в истории для игрового дня с 10 матчами.
Команды набирали в среднем 119,1 очка за игру. В истории лиги было 1569 игровых дней с 10 матчами, но никогда еще не фиксировался подобный показатель результативности.
«Детройт» и «Шарлотт» в сумме набрали 275 очков, «Вашингтон» и «Денвер» – 269. Лишь три клуба набрали менее 100 очков.
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