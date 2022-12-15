В среду, 14 декабря команды НБА показали самую высокую результативность в истории для игрового дня с 10 матчами

Теги рейтинги Шарлотт Денвер Детройт НБА Вашингтон Баскетбол

Минувший игровой день вошел в историю НБА благодаря результативной игре команд.

В среду, 14 декабря команды показали самую высокую результативность в истории для игрового дня с 10 матчами.

Команды набирали в среднем 119,1 очка за игру. В истории лиги было 1569 игровых дней с 10 матчами, но никогда еще не фиксировался подобный показатель результативности.

«Детройт» и «Шарлотт» в сумме набрали 275 очков, «Вашингтон» и «Денвер» – 269. Лишь три клуба набрали менее 100 очков.

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1 комментарий

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Bek_cp3
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конечно, с такими тупыми свистками-то)
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