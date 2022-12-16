Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Самара», ЦСКА примет «Локомотив-Кубань»

В пятницу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

Красноярский «Енисей» дома сыграет с «Самарой», идущий без поражений в Москве примет краснодарский « »

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 16-0, УНИКС – 14-2, Зенит – 12-3, МБА – 11-5, Локомотив-Кубань – 9-7, Нижний Новгород – 9-7, – 6-10, Парма – 6-10, Автодор – 5-11, – 3-13, Астана – 2-12, Минск – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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