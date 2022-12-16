Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Самара», ЦСКА примет «Локомотив-Кубань»
В пятницу, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Красноярский «Енисей» дома сыграет с «Самарой», идущий без поражений ЦСКА в Москве примет краснодарский «Локомотив-Кубань»
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 декабря, 15.30, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 16 декабря, 19.30, «Мегаспорт»
Положение команд: ЦСКА – 16-0, УНИКС – 14-2, Зенит – 12-3, МБА – 11-5, Локомотив-Кубань – 9-7, Нижний Новгород – 9-7, Самара – 6-10, Парма – 6-10, Автодор – 5-11, Енисей – 3-13, Астана – 2-12, Минск – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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