Владимир Пичкуров: «Если позволить игрокам «Енисея» поймать кураж, они доставят неприятности любому сопернику»

Капитан «Самары» поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ против «Енисея».

« » занимает, возможно, не самое высокое место в таблице – но на это ни в коем случае не нужно обращать внимание. В составе команды достаточно опытных исполнителей, которые, если дать им поймать кураж, доставят массу неприятностей любому сопернику. Достаточно назвать хотя бы Анджело Уорнера, одного из лучших снайперов чемпионата.

Мы это и сами почувствовали на себе в матче первого круга, когда смогли добиться победы только в овертайме. Поэтому нас ждет очень непростой матч. Чтобы победить, нам нужно быть сконцентрированными все сорок минут. Уверен, мы приложим все силы, чтобы добиться успеха», – заявил Пичкуров.

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