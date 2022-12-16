Владимир Пичкуров: «Если позволить игрокам «Енисея» поймать кураж, они доставят неприятности любому сопернику»
Капитан «Самары» Владимир Пичкуров поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Енисея».
«Енисей» занимает, возможно, не самое высокое место в таблице – но на это ни в коем случае не нужно обращать внимание. В составе команды достаточно опытных исполнителей, которые, если дать им поймать кураж, доставят массу неприятностей любому сопернику. Достаточно назвать хотя бы Анджело Уорнера, одного из лучших снайперов чемпионата.
Мы это и сами почувствовали на себе в матче первого круга, когда смогли добиться победы только в овертайме. Поэтому нас ждет очень непростой матч. Чтобы победить, нам нужно быть сконцентрированными все сорок минут. Уверен, мы приложим все силы, чтобы добиться успеха», – заявил Пичкуров.
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