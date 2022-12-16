Крис Пол выпустился из университета Уинстон-Сейлем Стэйт

37-летний разыгрывающий « » Крис Пол в пятницу утром выпустился из университета Уинстон-Сейлем Стэйт.

После вчерашней победы над « » (111:95) в Лос-Анджелесе Пол отправился в Северную Каролину, чтобы лично присутствовать на церемонии.

Игрок пришел в изготовленных на заказ кроссовках Jordan 1 и подарил каждому выпускнику по 2 500 долларов.

Пол начал получать степень бакалавра в 2003 году в Университете Уэйк Форест, но спустя два года ушел в НБА. Для завершения обучения он выбрал находящийся по соседству университет Уинстон-Сейлем Стэйт, исторически черное высшее учебное заведение, которое окончили его родители.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА: поднимает рейтинги, подсаживает других звезд и зарабатывает сам