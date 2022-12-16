Крис Пол выпустился из университета Уинстон-Сейлем Стэйт

Теги Клипперс Крис Пол Финикс НБА фото Баскетбол

37-летний разыгрывающий «Финикса» Крис Пол в пятницу утром выпустился из университета Уинстон-Сейлем Стэйт.

После вчерашней победы над «Клипперс» (111:95) в Лос-Анджелесе Пол отправился в Северную Каролину, чтобы лично присутствовать на церемонии.

Игрок пришел в изготовленных на заказ кроссовках Jordan 1 и подарил каждому выпускнику по 2 500 долларов.

Пол начал получать степень бакалавра в 2003 году в Университете Уэйк Форест, но спустя два года ушел в НБА. Для завершения обучения он выбрал находящийся по соседству университет Уинстон-Сейлем Стэйт, исторически черное высшее учебное заведение, которое окончили его родители.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА: поднимает рейтинги, подсаживает других звезд и зарабатывает сам

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2 комментария

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Abdulla
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- Каждому по 2 500! В очередь, сукины дети, в очередь!
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DiffusedLight
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Бакалавр в области флоппинга
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-1
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