37-летний разыгрывающий « » Крис Пол в пятницу выпустится из университета Уинстон-Сейлем Стэйт.

У «Санз» будет выходной день после завершения четырехматчевого выездного турне, поэтому Пол отправится в Северную Каролину, чтобы лично присутствовать на церемонии.

Пол начал получать степень бакалавра в 2003 году в Университете Уэйк Форест, но спустя два года ушел в НБА. Для завершения обучения он выбрал находящийся по соседству университет Уинстон-Сейлем Стэйт, исторически черное высшее учебное заведение, которое окончили его родители.

«Я вырос на заднем дворе всех исторически черных высших учебных заведений. Так что для меня это было естественно», – сказал Пол.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА: поднимает рейтинги, подсаживает других звезд и зарабатывает сам