Крис Пол в пятницу выпустится из университета Уинстон-Сейлем Стэйт

Теги Крис Пол Финикс НБА Баскетбол

37-летний разыгрывающий «Финикса» Крис Пол в пятницу выпустится из университета Уинстон-Сейлем Стэйт.

У «Санз» будет выходной день после завершения четырехматчевого выездного турне, поэтому Пол отправится в Северную Каролину, чтобы лично присутствовать на церемонии.

Пол начал получать степень бакалавра в 2003 году в Университете Уэйк Форест, но спустя два года ушел в НБА. Для завершения обучения он выбрал находящийся по соседству университет Уинстон-Сейлем Стэйт, исторически черное высшее учебное заведение, которое окончили его родители.

«Я вырос на заднем дворе всех исторически черных высших учебных заведений. Так что для меня это было естественно», – сказал Пол.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА: поднимает рейтинги, подсаживает других звезд и зарабатывает сам

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1 комментарий

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Исторически чёрное - это значит там учат хорошо?
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