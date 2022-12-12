Крис Пол – о пятом поражении в шести матчах: «Сезон длинный»

Звездный разыгрывающий «Санз» высказался после неудачного выезда в , где в воскресенье команда потерпела второе подряд поражение от «Пеликанс» (124:129 ОТ).

Для поражение стало пятым в шести последних матчах.

«Что есть, то есть, надо двигаться дальше. Сезон длинный.

Мы знаем, что должны стать лучше и поправить кое-какие вещи. Но на данном этапе вопрос не стоит так, что либо мы решаем задачу, либо все заканчивается», – заявил Пол.

Пол в воскресенье набрал 6 очков, 3 подбора и 11 передач при 3 из 10 с игры.

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