Крис Пол – о пятом поражении в шести матчах: «Сезон длинный»
Звездный разыгрывающий «Санз» Крис Пол высказался после неудачного выезда в Новый Орлеан, где в воскресенье команда потерпела второе подряд поражение от «Пеликанс» (124:129 ОТ).
Для «Финикса» поражение стало пятым в шести последних матчах.
«Что есть, то есть, надо двигаться дальше. Сезон длинный.
Мы знаем, что должны стать лучше и поправить кое-какие вещи. Но на данном этапе вопрос не стоит так, что либо мы решаем задачу, либо все заканчивается», – заявил Пол.
Пол в воскресенье набрал 6 очков, 3 подбора и 11 передач при 3 из 10 с игры.
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