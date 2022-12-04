«Ты чертов слепой». Тибодо наорал на судью и получил технический
Главный тренер «Нью-Йорка» Том Тибодо получил технический фол за споры с арбитром в матче против «Далласа» (100:121).
В одном из эпизодов специалист посчитал, что судьи неверно определили аут в пользу «Маверикс».
«Это же наш мяч! Это наш мяч!» – возмутился Тибодо.
«Прекратите! Там все верно, и вы это знаете», – ответил рефери.
«Нет, не верно. Ты чертов слепой, в упор ничего не видишь! Чертов слепой», – продолжил Тибодо и заработал технический.
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