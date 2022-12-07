«Никс» вывели Роуза и Реддиша из ротации

Главный тренер совершил несколько перестановок в ротации команды перед воскресным матчем против «Кливленда» (92:81).

Игровое время , который является кандидатом на обмен, получил 22-летний разыгрывающий Майлз Макбрайд. Форвард Кэмерон Реддиш также не вышел на площадку после низкой результативности в последних встречах.

Как сообщает обозреватель New York Daily News Стефан Бонди, «Никс» сохранят подобную ротацию в матче против «Атланты», который состоится в среду.

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