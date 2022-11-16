Роб Пелинка отправился в Индианаполис, Бадди Хилд опубликовал загадочный твит

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Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка был замечен в аэропорту, когда садился на рейс в Индианаполис.

Следующий матч команды против «Пэйсерс» состоится 28 ноября.

Одновременно атакующий защитник «Индианы» Бадди Хилд опубликовал загадочное сообщение в Twitter*: «Ayyooo».

Ранее сообщалось о серьезном интересе «Лейкерс» к игрокам «Пэйсерс» Хилду и Майлзу Тернеру. В межсезонье стороны вели переговоры о возможном обмене с участием Расселла Уэстбрука. «Лейкерс» были готовы обменять Уэстбрука, но не хотели расставаться с драфт-пиками первого раунда (2027, 2029).

* Twitter заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.

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