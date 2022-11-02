Хэллоуин, интервью с Андреем Мартюком и квиз для «Самары» – в новом выпуске «Вида сверху»

Теги Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ Самара Владимир Пичкуров Андрей Мартюк Филипп Гафуров Баскетбол

Тележурнал «Вид сверху» опубликовал новый выпуск, который посвящен празднованию Хэллоуина в Единой лиге ВТБ.

В ролике представлены самые «страшные» моменты для различных команд на старте нынешнего сезона.

Также выпуск содержит рубрику «Первый раз», гостем которой стал форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк, и квиз с игроками «Самары» Владимиром Пичкуровым и Филиппом Гафуровым.

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