Хэллоуин, интервью с Андреем Мартюком и квиз для «Самары» – в новом выпуске «Вида сверху»
Тележурнал «Вид сверху» опубликовал новый выпуск, который посвящен празднованию Хэллоуина в Единой лиге ВТБ.
В ролике представлены самые «страшные» моменты для различных команд на старте нынешнего сезона.
Также выпуск содержит рубрику «Первый раз», гостем которой стал форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк, и квиз с игроками «Самары» Владимиром Пичкуровым и Филиппом Гафуровым.
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