Гейм-виннер Брайона Аллена и данки Джеймса Энниса и Джалена Рейнольдса – в топ-10 моментов тура Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов тура, матчи которого прошли 31 октября и 1 ноября.
Топ-10 возглавил победный бросок атакующего защитника «Пармы» Брайона Аллена в матче против «Енисея» (76:74).
В тройку лучших моментов также вошли эффектные данки в исполнениии форварда Джеймса Энниса и центрового УНИКСа Джалена Рейнольдса.
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