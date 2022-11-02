Гейм-виннер Брайона Аллена и данки Джеймса Энниса и Джалена Рейнольдса – в топ-10 моментов тура Лиги ВТБ

Теги УНИКС видео Енисей Единая лига ВТБ Джеймс Эннис Самара Парма-Пари Джален Рейнольдс Брайон Аллен Баскетбол

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов тура, матчи которого прошли 31 октября и 1 ноября.

Топ-10 возглавил победный бросок атакующего защитника «Пармы» Брайона Аллена в матче против «Енисея» (76:74).

В тройку лучших моментов также вошли эффектные данки в исполнениии форварда Джеймса Энниса и центрового УНИКСа Джалена Рейнольдса.

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