Бен Симмонс пропустит матч против «Вашингтона» из-за болей в колене

Свингмен Бен Симмонс вновь выбыл из строя и не сыграет в завтрашнем матче против из-за болей в левом колене.

Симмонс пропустит уже седьмой матч в нынешнем сезоне из-за проблем с коленом. В понедельник игрок вынужден был досрочно покинуть площадку во время матча с «Мэджик» (109:102).

Главный тренер «Нетс» Жак Вон заявил, что состояние Симмонса будет оцениваться ежедневно, и выразил надежду, что 26-летнему игроку не придется пропустить слишком много времени. Тренер не думает, что проблемы Симмонса с коленом связаны с его летней операцией на спине.

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