Защитник «Нетс» Бен Симмонс обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Гризлис» (127:115).

Симмонс набрал 22 очка при 11 из 13 с игры.

«Я знаю, что могу делать на площадке. Знаю, на что способен. Я не удивлен», – заявил Симмонс.

В активе австралийца также 5 подборов и 8 передач.

Бен вышел в стартовой пятерке, заменив , который пропустил игру по личным причинам.

Симмонс набрал 20 очков за матч впервые с 2021 года, когда представлял «Филадельфию» в плей-офф.

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