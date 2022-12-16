Иван Паунич – о серии 16-0 ЦСКА: «Непобедимых команд не бывает»

Защитник «Локомотива-Кубань» Иван Паунич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с , а также назвал причину нестабильной игры краснодарской команды.

«Непобедимых команд не бывает. Рано или поздно их победная серия прервется. И мы постараемся изо всех сил, чтобы это произошло именно в матче с нами в пятницу.

Почему « » часто не удается сохранять максимальную концентрацию на протяжении всего матча? Мы в этом сезоне строим игру вокруг молодежи. А у молодежи иногда случаются качели: 30 минут играем отлично, но все перечеркиваем 10-минутным спадом, как это было, например, с МБА в третьей четверти. Надо учиться брать под контроль такие спады и останавливать их. Играть из рук вон плохо на протяжении одной минуты – такое бывает с любой командой. Сыпаться на протяжении двух минут – еще кое-как допустимо. Целую четверть провала не простит ни один крепкий соперник.

Но я вижу, что наша молодежь прогрессирует. Секулич – отличный тренер. От команды он требует больше играть головой, нежели физикой. Открываться, искать свободные броски, выжимать максимум из моментов, когда можно поменяться игроками, чтобы получить преимущество. И это правильно: ведь баскетбол – это гораздо больше, чем 40 минут беготни от кольца к кольцу. Это большой мыслительный процесс. Мне также нравится, что мы стараемся пользоваться своей молодостью: играем очень агрессивно, устраиваем прессинг по всей площадке, особенно в домашних матчах, когда родные трибуны придают дополнительных сил. Мы строим команду именно под такой баскетбол», – рассказал Паунич.

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