Эмил Райкович – о матче против «Локо»: «Нашей задачей будет останавливать соперников один-на-один и в переходах»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Джош Грэй Эмил Райкович Крис Хортон Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча против «Локомотива-Кубань» в Лиге ВТБ.

«Локо» — хорошая команда с глубоким составом, которая играет жестко. Недавно они добавили двух новых игроков, Грэя и Хортона, и мы ожидаем, что они выйдут на площадку против нас.

Нашей задачей будет останавливать соперников один-на-один и в переходах, а также сдержать их на подборах в нападении», – сказал Райкович.

Жармухамедов – самый экзотичный из чемпионов ОИ-1972. Пришел в спорт в 19 лет, играл с оторванными фалангами, конфликтовал с Гомельским

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы