Эмил Райкович – о матче против «Локо»: «Нашей задачей будет останавливать соперников один-на-один и в переходах»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча против « ива-Кубань» в Лиге ВТБ.

«Локо» — хорошая команда с глубоким составом, которая играет жестко. Недавно они добавили двух новых игроков, Грэя и Хортона, и мы ожидаем, что они выйдут на площадку против нас.

Нашей задачей будет останавливать соперников один-на-один и в переходах, а также сдержать их на подборах в нападении», – сказал Райкович.

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