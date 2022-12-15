Эмил Райкович – о матче против «Локо»: «Нашей задачей будет останавливать соперников один-на-один и в переходах»
Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча против «Локомотива-Кубань» в Лиге ВТБ.
«Локо» — хорошая команда с глубоким составом, которая играет жестко. Недавно они добавили двух новых игроков, Грэя и Хортона, и мы ожидаем, что они выйдут на площадку против нас.
Нашей задачей будет останавливать соперников один-на-один и в переходах, а также сдержать их на подборах в нападении», – сказал Райкович.
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