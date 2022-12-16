42-летний Юдонис Хаслем впервые с 2020 года вышел в стартовой пятерке «Майами»

Теги Хьюстон Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Форвард «Майами» Юдонис Хаслем в четверг вышел в стартовой пятерке команды на матч с «Хьюстоном».

42-летний Хаслем вышел в основе «Хит» впервые с 2020 года. 

Юдонис провел на площадке 11 минут, не отметившись набранными очками (0 из 4 с игры). На его счету 2 подбора при 3 фолах.

«Хит» провели встречу ввосьмером и победили со счетом 111:108.

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