42-летний Юдонис Хаслем впервые с 2020 года вышел в стартовой пятерке «Майами»

Форвард « » в четверг вышел в стартовой пятерке команды на матч с « ».

42-летний Хаслем вышел в основе «Хит» впервые с 2020 года.

Юдонис провел на площадке 11 минут, не отметившись набранными очками (0 из 4 с игры). На его счету 2 подбора при 3 фолах.

«Хит» провели встречу ввосьмером и победили со счетом 111:108.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые