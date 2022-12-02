Юдонис Хаслем ответил болельщику, который назвал его «артефактом»
Форвард «Майами» Юдонис Хаслем отреагировал на комментарий болельщика в социальных сетях, в котором его назвали «артефактом».
42-летний Хаслем в одном из эпизодов недавнего матча с «Бостоном» пытался защищаться один на один против Джейсона Тейтума.
В сети выложили фотографию в честь Тейтума с подписью о том, что он набрал 49 очков. Рядом с лидером «Селтикс» запечатлен Хаслем.
«А что этот артефакт делает рядом с Тейтумом?» – написал пользователь.
«Твоя мама!» – ответил Хаслем.
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