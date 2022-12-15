Макси Клебер выбыл на неопределенный срок с разрывом подколенного сухожилия

Теги травмы Даллас НБА Макси Клебер Баскетбол

Тяжелый форвард «Далласа» Макси Клебер выбыл из строя на неопределенный срок с разрывом правого подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба клуба. Игрок получил травму во время тренировки во вторник, 13 декабря.

Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что Клебер пропустит от 6 до 8 недель из-за растяжения связок правого колена.

30-летний немец провел в нынешнем сезоне 22 матча, набирая в среднем 6,2 очка и 3,5 подбора.

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2 комментария

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Holo Dilnick
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Да что ж за день-то такой! Здоровья Макси!
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ygcn5c2ty9
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Весьма большая потеря для Далласа
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