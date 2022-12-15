Лука Дончич побил 39-летний рекорд «Далласа». Он набирает 20+ очков в 35 матчах подряд

Разыгрывающий « » установил новый рекорд клуба. Словенец набирает как минимум 20 очков в 35 встречах регулярного чемпионата подряд.

Дончич побил рекорд Марка Агуайра, установленный в сезоне-83/84.

Дончич завершил вчерашний матч против «Кливленда» с 30 очками. В нынешнем сезоне суперзвезда «Мэверикс» набирает 33,1 очка, 8,6 подбора и 8,8 передачи в среднем за встречу.

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