«А как насчет желания реализовать бросок в прыжке?» Эдди Джонсон посмеялся над Патриком Беверли

Теги Лейкерс Миннесота НБА Патрик Беверли Эдди Джонсон Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне комментатор «Финикса» Эдди Джонсон посмеялся над разыгрывающим «Лейкерс» Патриком Беверли.

В СМИ появилась информация, что в случае обмена в клуб-аутсайдер Беверли хотел бы вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта.

«А как насчет желания реализовать бросок в прыжке?» – отреагировал Джонсон.

В нынешнем сезоне Беверли набирает за «Лейкерс» 4,6 очка в среднем за матч при 30,3 процента с игры.

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