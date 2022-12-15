«А как насчет желания реализовать бросок в прыжке?» Эдди Джонсон посмеялся над Патриком Беверли

Бывший игрок , ныне комментатор «Финикса» Эдди Джонсон посмеялся над разыгрывающим « » Патриком Беверли.

В СМИ появилась информация, что в случае обмена в клуб-аутсайдер Беверли хотел бы вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта.

«А как насчет желания реализовать бросок в прыжке?» – отреагировал Джонсон.

В нынешнем сезоне Беверли набирает за «Лейкерс» 4,6 очка в среднем за матч при 30,3 процента с игры.

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