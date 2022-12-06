«Санз» и «Хоукс» интересуются Кайлом Кузмой
Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма входит в сферу интересов нескольких команд, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Финикс» и «Атланта» претендуют на обмен чемпиона НБА-2020, который может стать свободным агентом по окончании сезона, если не воспользуется опцией игрока (13 млн долларов).
По информации Чарании, «Уизардс» интересуются форвардом «Хоукс» Джоном Коллинзом. Команды обсуждали потенциальную сделку минувшим летом.
В нынешнем сезоне Кузма показывает лучшую результативность за карьеру. 27-летний баскетболист набирает 20,6 очка, 7,7 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч.
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