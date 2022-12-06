«Санз» и «Хоукс» интересуются Кайлом Кузмой

Форвард входит в сферу интересов нескольких команд, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

и претендуют на обмен чемпиона НБА-2020, который может стать свободным агентом по окончании сезона, если не воспользуется опцией игрока (13 млн долларов).

По информации Чарании, «Уизардс» интересуются форвардом «Хоукс» . Команды обсуждали потенциальную сделку минувшим летом.

В нынешнем сезоне Кузма показывает лучшую результативность за карьеру. 27-летний баскетболист набирает 20,6 очка, 7,7 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч.

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