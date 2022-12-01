«Бруклин» проявляет интерес к Джону Коллинзу

контактирует с «Атлантой» по поводу тяжелого форварда (25 лет, 206 см), сообщает журналист Ян Бегли.

Ранее сообщалось, что «Хоукс» ведут предварительные переговоры по поводу возможного обмена Коллинза. В приобретении форварда также заинтересованы «Финикс» и «Юта».

Коллинз, выбранный «Атлантой» под 19-м номером драфта-2017, проводит шестой сезон в НБА. В нынешнем сезоне форвард набирает 12,3 очка, 7,5 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за игру.

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