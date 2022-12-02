«Атланта» из-за травм потеряла Джона Коллинза и Де’Андре Хантера
«Атланта» из-за травм потеряла форвардов стартовой пятерки Джона Коллинза и Де’Андре Хантера.
Коллинз пропустит как минимум две недели из-за растяжения левого голеностопа, которое он получил во время матча с «Орландо» в среду. Средние показатели Джона – 12,3 очка и 7,5 подбора при 21,9% из-за дуги.
Хантер пропустит минимум одну неделю из-за проблем с правым бедром. Он набирает в сезоне 14,9 очка при 44,7% с игры.
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