Разыгрывающий записал на свой счет 38 очков в матче с «Оклахомой» (121:114).

Дончич набирает как минимум 20 очков в 34 встречах регулярного чемпионата подряд. Это повторение клубного рекорда, который был установлен Марком Агуайром в сезоне-83/84.

Серия словенского баскетболиста началась еще по ходу прошлого сезона 25 марта.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов