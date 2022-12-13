Лука Дончич набирает как минимум 20 очков в 34 встречах подряд. Это повторение клубного рекорда
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич записал на свой счет 38 очков в матче с «Оклахомой» (121:114).
Дончич набирает как минимум 20 очков в 34 встречах регулярного чемпионата подряд. Это повторение клубного рекорда, который был установлен Марком Агуайром в сезоне-83/84.
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