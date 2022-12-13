«У Шэя нет слабых мест». Гилджес-Александер набрал 42 очка в игре с «Мэвз», на счету Дончича 38
Во время матча «Даллас» – «Оклахома» (121:114) состоялась дуэль звездных защитников Луки Дончича и Шэя Гилджес-Александера.
На счету Дончича 38 очков, 11 подборов и 8 передач, Гилджес-Александер набрал 42 очка, 2 подбора, 3 передачи и 3 перехвата.
«У Гилджес-Александера нет слабых мест. Он очень хорош в умении провоцировать фолы, он играет в собственном ритме.
За ним очень интересно наблюдать в этом сезоне, да и раньше тоже», – заявил словенец.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?
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