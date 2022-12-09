Знаменитый в прошлом игрок «Орландо» Анферни Хардуэй считает, что ’Нил на пике карьеры мог выигрывать чемпионские титулы не в составе «Лейкерс» с , а вместе с ним в «Мэджик».

О’Нил после перехода в в дуэте с Брайантом трижды подряд приводил калифорнийский клуб к чемпионству в .

«Приятель, это было так странно. Смотреть на то, как Шак переезжает в Лос-Анджелес и выигрывает там чемпионаты. Я действительно считал, что обладает таким же талантом и потенциалом, и мы могли бы сформировать команду вокруг Шака и меня.

Я был рад за него, но в то же время думал: «Чувак, на месте Кобе должен быть я», – заявил Хардуэй.

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