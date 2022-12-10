Пол Джордж провел несколько матчей в кроссовках линейки Кобе Брайанта. Nike может прекратить выпуск его именной обуви

Теги Клипперс Кобе Брайант НБА кроссовки Nike Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж провел несколько матчей сезона-22/23, включая два последних, в кроссовках персональной линейки легендарного игрока НБА Кобе Брайанта.

По слухам, такое решение может быть связано с тем, что компания Nike прекращает выпуск именной обуви Джорджа.

Модель этого года PG6, как ожидается, станет последней в линейке 32-летнего Джорджа.

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе

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