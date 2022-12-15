Боян Дублевич – MVP 13-го тура Евролиги

Форвард «Валенсии» признан MVP 13-го тура регулярного чемпионата .

Дублевич помог испанскому клубу одержать победу над « » в овертайме – 94:91.

На счету Бояна 23 очка (6 из 6 2-очковые, 3 из 6 3-очковые), 8 подборов и 33 балла за эффективность действий.

33 балла – лучший результат Дублевича в сезоне и самый высокий показатель среди всех игроков в туре.

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