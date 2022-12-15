Боян Дублевич – MVP 13-го тура Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос видео Валенсия Боян Дублевич Баскетбол

Форвард «Валенсии» Боян Дублевич признан MVP 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Дублевич помог испанскому клубу одержать победу над «Панатинаикосом» в овертайме – 94:91.

На счету Бояна 23 очка (6 из 6 2-очковые, 3 из 6 3-очковые), 8 подборов и 33 балла за эффективность действий.

33 балла – лучший результат Дублевича в сезоне и самый высокий показатель среди всех игроков в туре.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы