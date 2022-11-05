Панайотис Калаицакис и Кайл Александер – в Топ-10 моментов 6-го раунда Евролиги
Евролига представила подборку лучших моментов 6-го раунда регулярного чемпионата.
Топ-10 возглавили Панайотис Калаицакис («Панатинаикос») и Кайл Александер («Валенсия»).
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