Панайотис Калаицакис и Кайл Александер – в Топ-10 моментов 6-го раунда Евролиги

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Евролига представила подборку лучших моментов 6-го раунда регулярного чемпионата.

Топ-10 возглавили Панайотис Калаицакис («Панатинаикос») и Кайл Александер («Валенсия»).

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