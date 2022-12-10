Дуэйн Бэйкон и Пьеррия Хенри – MVP 12-го тура Евролиги

Атакующий защитник Дуэйн Бэйкон и разыгрывающий «Басконии» признаны MVP 12-го тура Евролиги.

Бэйкон набрал 31 очко и 7 подборов в победном матче против (90:77, ОТ). Он стал самым результативным игроком тура и обновил свой рекорд по очкам в матче Евролиги. Это первая награла MVP тура для американского баскетболиста.

Хенрри собрал линейку из 14 очков, 10 передач, 3 подборов и 3 перехватов в игре против «Баварии» (78:53). Он признан MVP тура во второй раз за карьеру (впервые – в 2020 году).

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