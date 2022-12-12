Марюс Григонис пропустит два ближайших матча Евролиги из-за проблем со спиной

Защитник почти месяц назад выбыл из строя из-за проблем со спиной и пока не готов к возвращению.

Григонис не поехал в «Пао» в Испанию, где команда на этой неделе проведет два матча – против «Валенсии» и «Барселоны».

Сроки восстановления литовца на данный момент неизвестны.

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