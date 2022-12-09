Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс поделился своим мнением о форварде «Уизардс» .

«Счастье в неведении. Он уверен в себе. Он думает, что он звезда...

Не знаю, станет ли Кайл когда-нибудь участником Матча звезд. Заработает ли он денег? Не сомневаюсь. Он хорошо играет, у него есть габариты, он умеет обращаться с мячом, у него есть бросок. Мне бы хотелось видеть его в команде вроде , где вокруг него собраны сильные баскетболисты. Он нравился мне в , но сейчас этого уже нет, сейчас он просто один из тех парней.

Если поставить Кайла рядом с Девином Букером, он станет намного лучше. Не думаю, что он когда-либо окажется первой или второй опцией в чемпионской команде. Не думаю, что он поедет на Матча звезд, но ему заплатят. И он этого заслуживает. Он неплохо играет в баскетбол, он может делать всего понемногу, и да, этот чувак уверен в себе... Он становится лучше, и он заработает», – заявил Парсонс.

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