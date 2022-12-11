Кайл Кузма собирается покинуть «Вашингтон» по окончании сезона

Форвард Кайз Кузма собирается выйти на рынок свободных агентов и рассмотреть предложения по окончании сезона-2022/23, сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

«Он хочет уйти. Он рассчитывает на зарплату в 20 миллионов долларов за сезон в команде большого рынка или в команде, претендующей на чемпионство», – приводятся слова источника из лиги.

После текущего сезона у Кузмы будет возможность воспользоваться опцией игрока и продлить соглашение с «Уизардс» на сезон-2023/24, за который он получит 13 миллионов.

В приобретении Кузмы могут быть заинтересованы «Сакраменто», «Финикс» и «Нью-Йорк».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард набирает 21,4 очка, 7,7 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч.

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