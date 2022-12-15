Центровой Бол Бол стал автором эффектного момента во второй четверти матча с «Атлантой» (135:124).

Бол Бол после подбора прошел через всю площадку, обыграв одного из оппонентов при помощи спин-мува, а затем вколотил сверху.

В активе 218-сантиметрового игрока 21 очко, 7 подборов и 2 передачи.

23-летний Бол Бол – сын самого высокого игрока в истории НБА Манута Бола (231 см).

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