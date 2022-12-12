Джейлен Брансон получил травму голеностопа после падения на его ногу Дэвиона Митчелла
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон не смог доиграть матч с «Сакраменто» (112:99) из-за повреждения правой ноги.
Брансон получил травму голеностопного сустава в четвертой четверти после падения на его ногу Дэвиона Митчелла.
За 27 минут Джейлен успел набрать 18 очков, 3 подбора, 3 передачи и 2 перехвата.
Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября
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