Опубликовано видео с бросковой разминки Стефена Карри перед 4-м матчем

ESPN опубликовал видео с бросковой разминки разыгрывающего перед 4-м матчем финальной серии против «Бостона» (1-2).

Карри травмировал левый голеностопный сустав во время третьего матча серии (100:116) в среду, когда тяжелый форвард соперника Эл Хорфорда упал на него в борьбе за мяч.

В пятницу главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что Карри будет играть в четвертом матче без каких-либо ограничений.

«Бостон» задавил «Уорриорс» размерами. Это был чемпионский баскетбол