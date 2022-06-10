Опубликовано видео с бросковой разминки Стефена Карри перед 4-м матчем

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ESPN опубликовал видео с бросковой разминки разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри перед 4-м матчем финальной серии против «Бостона» (1-2).

Карри травмировал левый голеностопный сустав во время третьего матча серии (100:116) в среду, когда тяжелый форвард соперника Эл Хорфорда упал на него в борьбе за мяч.

В пятницу главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что Карри будет играть в четвертом матче без каких-либо ограничений.

«Бостон» задавил «Уорриорс» размерами. Это был чемпионский баскетбол

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