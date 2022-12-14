Джейсон Тейтум: «Летом у меня появился повар, питание стало намного более здоровым»

Форвард рассказал об изменениях в минувшее межсезонье.

«Этим летом у меня появился повар. Я не веган, но у меня есть понимание, с каким весом я хочу играть, что я ем и сколько раз в день. Это органические яйца, органический апельсиновый сок. Мое питание стало намного более здоровым. Я хорошо отдохнул, жил в свое удовольствие. Я много путешествовал, но, когда приступил к тренировкам, отлучался только один или два раза за семь недель.

Я побывал на свадьбах Де’Аарона Фокса и . Но было время, когда я тренировался в Лос-Анджелесе в течение шести недель и ни разу не сыграл в гольф. Просто потому, что просыпался, завтракал, работал с дополнительными весами, 40 минут ехал до зала, проводил тренировку с мячом, переносил восстановительные процедуры.

Когда ты возвращаешься домой, на часах уже пять часов. Ты вымотан, а тебе еще нужно сделать все то же самое на следующий день. Так что я просто посвящал этому все свое время», – заявил Тейтум.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград