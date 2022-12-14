Джейсон Тейтум: «Когда выхожу на площадку, ощущаю себя лучшим игроком»

Теги Бостон Лейкерс НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум отметил важность победы над «Лейкерс» (122:118 ОТ) и заявил, что выходит на каждый матч с ощущением, что он лучший игрок на паркете.

«Мы проигрывали 12 очков за 3 минуты до конца, но сумели победить. Нам нужна была эта победа после двух поражений подряд. Мы вернулись на победный путь, это здорово.

Когда я выхожу на площадку, я ощущаю себя лучшим игроком. Но в лиге много отличных игроков. Мне нужно работать. Я стараюсь концентрироваться на каждом отдельном матче и продолжать побеждать», – сказал Тейтум.

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2 комментария

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alexhub
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играет отврат.. В трудные минуты подтянуть команду может только на фоне деревянных Лейкерс
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Никита Самарин
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Джейсон, прошу тебя не останавливайся, то как ты проводишь последние сезоны заслуживает 👏👏👏. Главное сохрани топовую форму на плей-офф🏀💪.
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