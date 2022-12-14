Джейсон Тейтум: «Когда выхожу на площадку, ощущаю себя лучшим игроком»

Форвард отметил важность победы над (122:118 ОТ) и заявил, что выходит на каждый матч с ощущением, что он лучший игрок на паркете.

«Мы проигрывали 12 очков за 3 минуты до конца, но сумели победить. Нам нужна была эта победа после двух поражений подряд. Мы вернулись на победный путь, это здорово.

Когда я выхожу на площадку, я ощущаю себя лучшим игроком. Но в лиге много отличных игроков. Мне нужно работать. Я стараюсь концентрироваться на каждом отдельном матче и продолжать побеждать», – сказал Тейтум.

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