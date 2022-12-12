Джейсон Тейтум: «Весь мир видел, как мы проиграли, и это очень унизительно»

Форвард признался, что поражение в финальной серии прошлого сезона мотивирует его.

«Все думали, что мы выиграем финальную серию, все этого ждали, но мы не выиграли. Сначала ты чувствуешь разочарование, гнев, потом приходит смирение, и ты начинаешь работать.

Это унизительно в каком-то смысле, и благодаря этому ты и растешь. Весь мир смотрит на тебя, все видели, как ты проиграл.

Весь мир видел, как мы проиграли, и это очень унизительно», – сказал Тейтум.

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