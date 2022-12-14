Еврокубок. «Ховентуд» встретится с «Венецией», «Париж» – с «Промитеасом» и другие матчи
В среду, 14 декабря, состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Еврокубка.
Турецкий «Бурсаспор» обыграл литовский «Литкабелис», испанская «Гран-Канария» победила в овертайме черногорскую «Будучность».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 14 декабря, 20.00, «Arena Riga»
- Дата проведения
- 14 декабря, 21.30, «Ratiopharm Arena»
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.00, «Dvorana Stožice»
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Положение команд: Бурк Франция – 6-1, Венеция Италия – 5-2, Бурсаспор Турция – 5-3, Ховентуд Испания – 4-3, Литкабелис Литва – 4-4, Прометей Украина – 3-4, Ульм Германия – 3-4, Клуж Румыния – 3-4, Брешия Италия – 2-5, Цедевита-Олимпия Словения – 1-6.
Группа B
- Дата проведения
- 14 декабря, 20.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 14 декабря, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 6-2, Тюрк Телеком Турция – 5-2, Париж Франция – 5-2, Будучность Черногория – 4-3, Промитеас Греция – 4-3, Лондон Лайонс Великобритания – 4-3, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-3, Гамбург Германия – 3-5, Тренто Италия – 2-6, Шленск Польша – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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