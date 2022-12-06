Еврокубок. «Цедевита-Олимпия» – «Ульм», «Венеция» сыграет с «Бурсаспором» и другие матчи
Во вторник, 6 декабря, состоятся четыре матча регулярного чемпионата Еврокубка.
Словенская «Цедевита-Олимпия» примет немецкий «Ульм», итальянская «Венеция» дома сыграет с турецким «Бурсаспором».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 6 декабря, 21.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.00, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 6 декабря, 22.00, «Dvorana Stožice»
Положение команд: Бурк Франция – 5-1, Ховентуд Испания – 4-2, Венеция Италия – 4-2, Бурсаспор Турция – 4-2, Прометей Украина – 3-3, Ульм Германия – 3-3, Литкабелис Литва – 3-3, Клуж Румыния – 2-4, Брешия Италия – 2-4, Цедевита-Олимпия Словения – 0-6.
Группа B
- Дата проведения
- 6 декабря, 20.30, «Dimitris Tofalos Arena»
Положение команд: Тюрк Телеком Турция – 5-1, Гран-Канария Испания – 4-2, Промитеас Греция – 4-2, Париж Франция – 4-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-2, Будучность Черногория – 3-2, Лондон Лайонс Великобритания – 3-3, Гамбург Германия – 2-4, Шленск Польша – 0-6, Тренто Италия – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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