Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Гран-Канария», «Ховентуд» в гостях у «Клужа» и другие матчи

Во вторник, 6 декабря, состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Турецкий «Тюрк Телеком» встретится с испанской «Гран-Канарией» в борьбе за лидерство в группе B. Испанский «Ховентуд» в гостях сыграет против румынского «Клужа».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бурк Франция – 6-1, Венеция Италия – 5-2, Ховентуд Испания – 4-2, Бурсаспор Турция – 4-3, Литкабелис Литва – 3-3, Прометей Украина – 3-4, Ульм Германия – 3-4, Клуж Румыния – 2-4, Брешия Италия – 2-4, Цедевита-Олимпия Словения – 1-6.

Группа B

Положение команд: Тюрк Телеком Турция – 5-1, Гран-Канария Испания – 4-2, Париж Франция – 4-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-2, Будучность Черногория – 3-2, Промитеас Греция – 4-3, Лондон Лайонс Великобритания – 4-3, Гамбург Германия – 2-4, Тренто Италия – 1-5, Шленск Польша – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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