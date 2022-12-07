Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Гран-Канария», «Ховентуд» в гостях у «Клужа» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Гран-Канария Тюрк Телеком Будучность Шленск Клуж Хапоэль Тель-Авив Тренто Литкабелис Брешия Париж Гамбург Баскетбол

Во вторник, 6 декабря, состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Турецкий «Тюрк Телеком» встретится с испанской «Гран-Канарией» в борьбе за лидерство в группе B. Испанский «Ховентуд» в гостях сыграет против румынского «Клужа».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Литкабелис Литва  –  Брешия Италия 57:58 (4 четверть)
Дата проведения
7 декабря, 20.00, «Cido Arena»
Онлайн матча
Литкабелис
Грицюнас (10), Голоман (8), Моррис (7), Мураускас (4), Кулламяэ (2) – старт; Пено (6), Липкявичюс (6), Малдунас (6), Рубштавичюс (5), Шакич (3).
Брешия
Делла Валле (14), Гэбриэл (13), Акеле (6), Курно (4), Одиасе (4) – старт; Массинбург (7), Мосс (5), Коббинс (4), Лакуинтана (1), Бернс (0).

Тюрк Телеком Турция  –  Гран-Канария Испания 62:70 (3 четверть)
Дата проведения
7 декабря, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча
Тюрк Телеком
Бутей (6), Онджель (5), Демир (3), Эрден (2), Грант (1) – старт; Тэйлор (20), Йылмаз (7), Сестина (6), Демир (4), Гюлер (0).
Гран-Канария
Бальцеровски (11), Инглис (5), Слотер (4), Альбиси (3), Бруссино (3) – старт; Бените (19), Сальво (8), Диоп (6), Бассас (3), Шурна (0).

Клуж Румыния  –  Ховентуд Испания 44:40 (2 четверть)
Дата проведения
7 декабря, 20.30, «BTarena»
Онлайн матча
Клуж
Гузман (11), Мейндл (11), Ричард (1), Бирчевич (0), Каце (0) – старт; Гордич (4), Стипанович (3).
Ховентуд
Рибас (18), Фелис (9), Парра (4), Томич (2), Бускетс (0) – старт; Гай (4), Элленсон (2), Вентура (0), Краг (0).

Будучность Черногория  –  Тренто Италия
Дата проведения
7 декабря, 21.30, «Морача»
Онлайн матча

Гамбург Германия  –  Хапоэль Тель-Авив Израиль
Дата проведения
7 декабря, 21.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Шленск Польша  –  Париж Франция
Дата проведения
7 декабря, 22.00, «Centennial Hall»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 6-1, Венеция Италия – 5-2, Ховентуд Испания – 4-2, Бурсаспор Турция – 4-3, Литкабелис Литва – 3-3, Прометей Украина – 3-4, Ульм Германия – 3-4, Клуж Румыния – 2-4, Брешия Италия – 2-4, Цедевита-Олимпия Словения – 1-6.

Группа B

Промитеас Греция  –  Лондон Лайонс Великобритания 67:77 (18:25, 18:15, 19:14, 12:23)
Дата проведения
6 декабря, 20.30, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча
Промитеас
Кулбока (18), Симпсон (16), Муратос (8), Коуэн (7), Какламанакис (4) – старт; Gkikas (9), Дангубич (4), Кондитт (1), Танулис (0), Цайрелис (0).
Лондон Лайонс
Деккер (20), Бест (13), Куфос (10 + 9 подборов), Нельсон (3), Зубчич (0) – старт; Грубан (14), Соко (9), Шарма (6), Солуаде (2).

Положение команд: Тюрк Телеком Турция – 5-1, Гран-Канария Испания – 4-2, Париж Франция – 4-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-2, Будучность Черногория – 3-2, Промитеас Греция – 4-3, Лондон Лайонс Великобритания – 4-3, Гамбург Германия – 2-4, Тренто Италия – 1-5, Шленск Польша – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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