Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Гран-Канария», «Ховентуд» в гостях у «Клужа» и другие матчи
Во вторник, 6 декабря, состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Еврокубка.
Турецкий «Тюрк Телеком» встретится с испанской «Гран-Канарией» в борьбе за лидерство в группе B. Испанский «Ховентуд» в гостях сыграет против румынского «Клужа».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 7 декабря, 20.00, «Cido Arena»
- Литкабелис
- Грицюнас (10), Голоман (8), Моррис (7), Мураускас (4), Кулламяэ (2) – старт; Пено (6), Липкявичюс (6), Малдунас (6), Рубштавичюс (5), Шакич (3).
- Брешия
- Делла Валле (14), Гэбриэл (13), Акеле (6), Курно (4), Одиасе (4) – старт; Массинбург (7), Мосс (5), Коббинс (4), Лакуинтана (1), Бернс (0).
- Дата проведения
- 7 декабря, 20.00, «Ankara Arena»
- Тюрк Телеком
- Бутей (6), Онджель (5), Демир (3), Эрден (2), Грант (1) – старт; Тэйлор (20), Йылмаз (7), Сестина (6), Демир (4), Гюлер (0).
- Дата проведения
- 7 декабря, 20.30, «BTarena»
- Клуж
- Гузман (11), Мейндл (11), Ричард (1), Бирчевич (0), Каце (0) – старт; Гордич (4), Стипанович (3).
- Дата проведения
- 7 декабря, 21.30, «Морача»
- Дата проведения
- 7 декабря, 21.30, «edel-optics.de Arena»
- Дата проведения
- 7 декабря, 22.00, «Centennial Hall»
Положение команд: Бурк Франция – 6-1, Венеция Италия – 5-2, Ховентуд Испания – 4-2, Бурсаспор Турция – 4-3, Литкабелис Литва – 3-3, Прометей Украина – 3-4, Ульм Германия – 3-4, Клуж Румыния – 2-4, Брешия Италия – 2-4, Цедевита-Олимпия Словения – 1-6.
Группа B
- Дата проведения
- 6 декабря, 20.30, «Dimitris Tofalos Arena»
- Промитеас
- Кулбока (18), Симпсон (16), Муратос (8), Коуэн (7), Какламанакис (4) – старт; Gkikas (9), Дангубич (4), Кондитт (1), Танулис (0), Цайрелис (0).
Положение команд: Тюрк Телеком Турция – 5-1, Гран-Канария Испания – 4-2, Париж Франция – 4-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-2, Будучность Черногория – 3-2, Промитеас Греция – 4-3, Лондон Лайонс Великобритания – 4-3, Гамбург Германия – 2-4, Тренто Италия – 1-5, Шленск Польша – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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