Еврокубок. «Прометей» примет «Ульм», «Гран-Канария» сыграет с «Тренто» и другие матчи
В среду, 30 ноября, состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Еврокубка.
Украинский «Прометей» примет немецкий «Ульм», испанская «Гран-Канария» сыграет с итальянским «Тренто».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.00, «Cido Arena»
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.00
Положение команд: Бурк Франция – 5-1, Ховентуд Испания – 4-2, Венеция Италия – 4-2, Бурсаспор Турция – 3-2, Прометей Украина – 3-2, Клуж Румыния – 2-3, Ульм Германия – 2-3, Литкабелис Литва – 2-3, Брешия Италия – 2-4, Цедевита-Олимпия Словения – 0-5.
Группа B
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.00, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.30, «Copper Box Arena»
- Дата проведения
- 30 ноября, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Положение команд: Тюрк Телеком Турция – 5-1, Гран-Канария Испания – 4-1, Промитеас Греция – 4-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-2, Будучность Черногория – 3-2, Париж Франция – 3-2, Лондон Лайонс Великобритания – 2-3, Гамбург Германия – 2-3, Шленск Польша – 0-5, Тренто Италия – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»
Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться
Комментарии