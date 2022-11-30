Еврокубок. «Прометей» примет «Ульм», «Гран-Канария» сыграет с «Тренто» и другие матчи

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В среду, 30 ноября, состоятся шесть матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Украинский «Прометей» примет немецкий «Ульм», испанская «Гран-Канария» сыграет с итальянским «Тренто».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Ульм Германия
Дата проведения
30 ноября, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Литкабелис Литва  –  Цедевита Олимпия Словения
Дата проведения
30 ноября, 20.00, «Cido Arena»
Онлайн матча

Бурсаспор Турция  –  Клуж Румыния
Дата проведения
30 ноября, 20.00
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 5-1, Ховентуд Испания – 4-2, Венеция Италия – 4-2, Бурсаспор Турция – 3-2, Прометей Украина – 3-2, Клуж Румыния – 2-3, Ульм Германия – 2-3, Литкабелис Литва – 2-3, Брешия Италия – 2-4, Цедевита-Олимпия Словения – 0-5.

Группа B

Тренто Италия  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
30 ноября, 22.00, «PalaTrento»
Онлайн матча

Лондон Лайонс Великобритания  –  Шленск Польша
Дата проведения
30 ноября, 22.30, «Copper Box Arena»
Онлайн матча

Париж Франция  –  Гамбург Германия
Дата проведения
30 ноября, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Тюрк Телеком Турция – 5-1, Гран-Канария Испания – 4-1, Промитеас Греция – 4-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-2, Будучность Черногория – 3-2, Париж Франция – 3-2, Лондон Лайонс Великобритания – 2-3, Гамбург Германия – 2-3, Шленск Польша – 0-5, Тренто Италия – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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