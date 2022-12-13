Еврокубок. «Бурсаспор» – «Литкабелис», «Гран-Канария» против «Будучности» и другие матчи
Во вторник, 13 декабря, состоятся четыре матча регулярного чемпионата Еврокубка.
Турецкий «Бурсаспор» встретится с литовским «Литкабелисом», испанская «Гран-Канария» примет черногорскую «Будучность».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 13 декабря, 20.00, «Tofaş Spor Salonu»
Положение команд: Бурк Франция – 6-1, Венеция Италия – 5-2, Ховентуд Испания – 4-3, Бурсаспор Турция – 4-3, Литкабелис Литва – 4-3, Прометей Украина – 3-4, Ульм Германия – 3-4, Клуж Румыния – 3-4, Брешия Италия – 2-5, Цедевита-Олимпия Словения – 1-6.
Группа B
- Дата проведения
- 13 декабря, 20.30, «Drive in Arena»
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.00, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Тюрк Телеком Турция – 5-2, Гран-Канария Испания – 5-2, Париж Франция – 5-2, Будучность Черногория – 4-2, Промитеас Греция – 4-3, Лондон Лайонс Великобритания – 4-3, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-3, Гамбург Германия – 3-4, Тренто Италия – 1-6, Шленск Польша – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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